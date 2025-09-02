Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde İzmir temsilcisi Altay, deplasmanda Bursa Yıldırımspor’a 2-0 yenilerek kupaya erken veda etti. Maçın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı, goller uzatmalarda geldi.

Normal sürede gol sesi çıkmadı

Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan mücadelede ilk 90 dakikada her iki takım da gol bulamadı. Maç uzatmalara taşındı ve taraftarlar bu süre içinde nefeslerini tuttu.

Uzatmalarda Bursa Yıldırımspor güldü

Uzatmaların ilk devresinde Bursa Yıldırımspor, 100. dakikada Burak Büyükkaya’nın golüyle 1-0 öne geçti. Beş dakika sonra Halil İbrahim Atcı’nın golü farkı ikiye çıkardı. İkinci uzatma devresinde başka gol olmadı ve maç 2-0 Bursa Yıldırımspor üstünlüğüyle sona erdi.

Altay kupaya veda etti

Bursa Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda adını 2. Eleme Turu’na yazdırırken, Altay erken veda etti. Siyah-beyazlı ekip yoluna 3. Lig 4. Grup maçlarında devam edecek.

Maç skoru: Bursa Yıldırımspor 2-0 Altay

Goller: Burak Büyükkaya (100'), Halil İbrahim Atcı (105')

Maç yeri: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Uzatma devresi gollerle sonuçlandı