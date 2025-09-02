İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Ahmet Busanç (38) hayatını kaybetti. Çeşme Otoyolu’nda otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olan Busanç’ın, rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin aldığı öğrenildi.

Kaza otoyolda meydana geldi

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Çeşme Otoyolu’nda yaşandı. Polis memuru Ahmet Busanç’ın kullandığı motosiklet, ani fren yaptığı öne sürülen ve plakası belirlenemeyen bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Busanç motosikletten fırlayıp metrelerce savruldu.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Busanç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Eşinin yanına gitmek için izin almıştı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Ahmet Busanç’ın, yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek üzere izin aldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.