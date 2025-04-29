FIFA, Altay'a eski futbolcusuna olan borcu nedeniyle 6 puan silme cezası verdi. İzmir ekibinin toplam ceza puanı 9 oldu.

İzmir temsilcisi Altay'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek Altay’a, eski futbolcusu William De Amorim'e olan borcu nedeniyle 6 puan silme cezası verildi. Bu ceza ile birlikte siyah-beyazlı kulübün toplam puan kaybı 9’a çıktı.

Gelecek sezon Altay'ın 6 puanı silindi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, FIFA Disiplin Komitesi kararıyla Altay Kulübü'ne 6 puan silme cezası verildi. Açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Altay Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.

Ceza borç nedeniyle verildi

Cezanın gerekçesi, kulübün eski Brezilyalı futbolcusu William De Amorim'e olan 466 bin Euro tutarındaki borcunu ödememesi olarak gösterildi. Altay daha önce, 2024 Ekim ayında TFF Kulüp Lisansı alamadığı gerekçesiyle de 3 puan silme cezası almıştı.

2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen takımlar arasında yer almıştı. Son ceza sonrası İzmir temsilcisi, bitime 1 hafta kala 22 puanda 17. sırada bulunuyor.