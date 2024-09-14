TFF 2.Lig'de İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, Kastamonuspor karşısına 4 puan toplayarak çıktı. Üçüncü maçta ikinci galibiyetini almak isteyen Altay'a karşı, ikide iki yaparak İzmir'e gelen Kastamonuspor sezona iyi bir başlangıç yaptığını kazandığı 6 puanla ispatladı.
Kıran kırana geçen maçta Altay, Ersel Aslıyüksek (dk. 45) vr Erhan Kartal'ın (dk. 62) attığı gollere engel olamayınca kendi sahasında Kastamonuspor'a 2-0 yenildi.
Hakemler: Yusuf Aydın, Umut İncili, Gökhan Salduz
Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Yusuf Tekin dk. 69), Enes Yetkin, Mehmet Gündüz (Murat Uluç dk. 81), Yunus Efe Sarıkaya, Arda Gezer (Emre Tangeldi dk. 6, Ünal Alihan Kavlak dk. 81), Erdem Özcan (Mehmet Kaymaz dk. 69), Deniz Kadah
Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan
Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi (Ramazan Keskin (dk. 46), Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Barış Gök (Burak Bilgen dk. 77), Cumali Bişi, İlyas Kubilay Yavuz (Kerem Baykuş (dk. 69, Ali Altınöz, Çınar Tarhan (Mustafa Çaylı dk. 76), Ersel Aslıyüksek
Teknik Direktör: Adem Çağlayan
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 45), Erhan Kartal (dk. 62) (Kastamonuspor)
Sarı kart: Yunus Efe Sarıkaya (Altay)