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Kıran kırana geçen maçta Altay, Ersel Aslıyüksek (dk. 45) vr Erhan Kartal'ın (dk. 62) attığı gollere engel olamayınca kendi sahasında Kastamonuspor'a 2-0 yenildi.

İbrahim Öztürk 43 yaşında futbola veda etti

İbrahim Öztürk 43 yaşında futbola veda etti

TFF 2.Lig'de İzmir'in köklü kulüplerinden Altay , Kastamonuspor karşısına 4 puan toplayarak çıktı. Üçüncü maçta ikinci galibiyetini almak isteyen Altay'a karşı, ikide iki yaparak İzmir'e gelen Kastamonuspor sezona iyi bir başlangıç yaptığını kazandığı 6 puanla ispatladı.

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