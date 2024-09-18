Altay’da yeni sezon öncesi büyük bir talihsizlik yaşandı. Menemen FK ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki sağ bek Ali Solmaz, çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat edildi. Siyah-beyazlı ekibin 5-3 kazandığı özel karşılaşmada sakatlanan Solmaz, ameliyatın ardından sahalardan bir süre uzak kalacak.

Operasyon başarılı geçti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Solmaz’ın ön çapraz bağ ve menisküs tamiri kulübün doktoru Volkan Eryuva tarafından başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi. Altay yönetimi, genç oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Ali’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. En kısa sürede sahalara dönmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Solmaz, bu sezon A takımda forma giymeye hazırlanırken yaşadığı bu talihsiz sakatlık, genç oyuncu için büyük bir şanssızlık oldu. Altay, 8-10 Ekim’de İzmir’de oynanacak Türkiye Kupası 2. Tur’da Karaman FK ile karşılaşacak.