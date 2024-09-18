İzmir'in Ankara Caddesi üzerindeki viyadükte, Merkez yönüne doğru asfaltlama çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik akışında aksamalar yaşanabilir.
Güvenlik önlemleri alındı
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol güvenliği için gerekli önlemleri alarak sürücüleri bilgilendiriyor. Çalışmaların yürütüldüğü alanın gerisinde yoğun trafik beklendiği belirtiliyor. Yol kullanıcılarının, bu güzergâhı kullanmadan önce alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.
Sürücülerin dikkatine
Trafik akışının son bulduğu nokta, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü civarıdır. Bu bölgedeki yoğunluk nedeniyle, sürücülerin dikkatli olmaları ve kurallara uymaları önemlidir.
Kaynak: HABER MERKEZİ