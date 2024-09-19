TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, lider Kastamonuspor karşısında evinde aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından sakatlık şoku yaşamıştı. Karşılaşmanın henüz 6'ncı dakikasında adalesinden sakatlanan ve gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kalan Arda Gezer’in durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Genç orta saha oyuncusuna yapılan MR sonuçlarında önemli bir sorun bulunmazken, adalesinde yırtık çıkmaması teknik ekibi rahatlattı.

Oynama ihtimali yarın belli olacak

22 yaşındaki futbolcunun iç adalesinde zedelenme olduğu ve tedavi sürecinin ardından Tuzlaspor deplasmanında oynayıp oynamayacağının yarın netlik kazanacağı belirtildi. Sezon öncesi çapraz bağ ameliyatı geçiren Ali Solmaz ve geçen sezon aynı sakatlıkla bıçak altına yatan Caner Baycan dışında Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.