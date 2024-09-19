Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Banka bugün gerçekleştirdiği toplantıda yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürmesinden sonra gözler T.C. Merkez Bankası'na (TCMB) çevrilmişti. Bugün politika faiz kararını açıklayan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası, 28 Mayıs 2023’de gerçekleşen Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu yılın mart ayına kadar faizi toplam 4 bin 150 baz puan yükseltti. Böylece TCMB politika faizini tahminler doğrultusunda 6. defa yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuş oldu.

TCMB’nin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.”

Dolar kuru, faiz kararı öncesi güne 34,11 liradan başlarken, faiz kararı sonrası gün içi en düşük 34,02 lira seviyesine geriledi.

Fed faizi 50 baz puan düşürmüştü

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çektiğini açıklamıştı.