2.Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Sincan Belediyesi Ankaraspor’u konuk edecek Altay, önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Kümede kalma yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmada, İzmir ekibi orta saha oyuncusu Arda Gezer ve sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur Kaymaz’dan yoksun mücadele edecek.

Sakatlık detayları

Arda Gezer’in adalesinde gerilme, Mehmet Nur Kaymaz’ın ise kas yırtığı olduğu bildirildi. İki oyuncunun da tedavileri sürerken bu hafta sahada olmaları mümkün görünmüyor. Ancak siyah-beyazlı ekibe iyi bir haber stoper Kuban’dan geldi. Cezasını tamamlayan deneyimli savunmacı, teknik direktörün görev vermesi halinde pazar günü sahada olacak.

Kaleci Ozan da yok

Takımda bir diğer eksik isim ise kaleci Ozan olacak. Antrenman eksiği nedeniyle kadroya alınmayan file bekçisi, karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu pozisyon için alternatif bir çözüm planladığı öğrenildi.

Oyuncular takımda kalmaya kararlı

Altay yönetimi, camianın desteğiyle futbolcuların ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Bu sayede, devre arasında sadece Enes Yetkin’in ayrıldığı takımda başka fire verilmesi beklenmiyor. Oyuncuların takımdan ayrılma ihtimalinin olmadığı açıklandı ve birlik mesajı verildi.

Altay-Sincan Bld. Ankaraspor maç detayları

Tarih: 26 Ocak 2025 Pazar

26 Ocak 2025 Pazar Saat: 14.00

14.00 Stadyum: Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu Yayın: Henüz açıklanmadı