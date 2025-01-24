Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle toplam gözaltı sayısı 14’e ulaştı.

Adliyeye sevkler başladı

Gözaltında bulunan 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin yangın sırasında alınmayan önlemler ve ihmallerle ilgili ifadelerine başvuruluyor.

Yangının çıkış nedenini ve binaların yangına karşı korunma standartlarını incelemek üzere, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenler bilirkişi olarak atandı. İncelemeler, Afet Yönetimi, Mimarlık, Elektrik-Elektronik, Makine ve İnşaat fakültelerinden seçilen uzman bir ekip tarafından yürütülüyor.