TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altay’da bir ayrılık daha yaşandı. Genç sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve takımdan ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kastamonuspor’a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi verirken, yaşanan bu gelişme takımı olumsuz etkiledi. Altay’da sezon ortasında sözleşmesini feshederek ayrılan ikinci isim Erdem Özcan oldu.

İki kez kadro dışı kalmıştı

Futbola Nazillispor altyapısında başlayan ve 2021 yılında Altay’da profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki kez kadro dışı kalmıştı. Maddi sıkıntılarla boğuşan İzmir ekibinde, ödemelerini alamadığı için kulüple bağlarını kopardı.

Enes Yetkin’den sonra ikinci ayrılık

Altay’da sezon ortasında takımdan ayrılan ikinci futbolcu Erdem Özcan oldu. Daha önce orta saha oyuncusu Enes Yetkin, yine maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesini feshetmişti.