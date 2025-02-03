İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı. Örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Koçak, suçlamaları reddederek olaydan haberdar olmadığını belirtti.

"Sadece tatile gittim"

Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında yer alan Kenan Koçak, polisteki sorgusunda, arkadaşı Ener Aktaş ile tatil amaçlı Yunanistan’a gittiğini ve Turan Yıldırım’ı olay günü ilk kez gördüğünü öne sürdü. Koçak ifadesinde şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni tatile Yunanistan’a götürmeyi teklif etti. Kabul ettim ve ertesi sabah Ataşehir’de onun evine gittim. Daha sonra emniyet müdürünün arabasına bindik. Aracın arka koltuğunda oturan Turan Yıldırım’ı ilk defa o an gördüm. Kendisinin pasaport ve vizesi olup olmadığını sordum. İngiliz vizesini gösterdi. Yunanistan sınırına vardığımızda belgelerimizi teslim ettik. Ancak Yunan polisleri, sistemde pasaportu kayıp olarak gözüktüğü için Turan Yıldırım’ın geçişine izin vermedi. O da 'beni free shop’a bırakın, araç çağıracağım' dedi ve orada kaldı. Biz ise iki gün tatil yapıp Türkiye’ye döndük."

Sarallar operasyonu: 31 kişi gözaltında

İstanbul'da 28 Aralık'ta Sarallar suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş, 51 şüphelinin yakalanması için harekete geçilmişti. Örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırıldığı belirlenince, bu firara yardım ettiği öne sürülen isimler de tek tek mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında, aralarında 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Kenan Koçak’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 31 kişi yakalanırken, 20 şüpheli firari durumda. Emniyet müdürünün, örgüt üyesi firarına yardım ettiği iddiası da büyük yankı uyandırdı.