Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı analizlere göre, Türkiye, "ikiz dönüşüm" adı verilen yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde önemli stratejik adımlar atıyor. 2030’a kadar yeni ekonomik değerlerin %70’ten fazlasının dijital platformlarla ilgili olacağı tahmin edilirken, dijital çözümlerin 2050’ye kadar küresel emisyonları %20 oranında düşürmesi bekleniyor.

Özel sektör, devlet ve STK işbirliğiyle dönüşüm süreci hızlanacak

Bakanlık, yeşil ve dijital dönüşümün birbiriyle uyumlu şekilde ilerlemesi için özel sektör, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin bu dönüşümde olumlu bir ilerleme kaydettiği ve mevcut politikaların, destek mekanizmalarının süreci güçlendireceği ifade ediliyor.

Türkiye’nin ikiz dönüşüm stratejisi

İkiz dönüşüm, Türkiye'nin sanayiden enerjiye, ticaretten akıllı şehirlere kadar pek çok sektörde daha çevreci ve dijital yaklaşımlar benimsemesini amaçlıyor. Avrupa Birliği gibi öncü bölgelerin yanında, Türkiye de kendi ikiz dönüşüm stratejisini ve vizyonunu oluşturuyor. Bu bağlamda önemli projeler ve politikalar hayata geçirildi. Bunlar arasında Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Dijital dönüşümde yeni politikalar ve projeler devrede

Türkiye, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için yeni politika ve projeler geliştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan projeler, imalat sanayisinin dijitalleşmesi, siber güvenlik, milli teknolojiler gibi alanlarda önemli adımlar atılmasını sağlıyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Dijital Türkiye Yol Haritası ve Milli Teknoloji Hamlesi gibi projelerle dijitalleşme süreci destekleniyor.

KOBİ'lerin dijital dönüşümü için destekleme süreci

KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçleri de büyük bir öneme sahip. KOSGEB KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ’lerin dijitalleşme süreci desteklenirken, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik olarak çeşitli yetkinlik merkezleri kuruldu. "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli (DDX)" ile sanayinin mevcut durumu analiz edilecek ve yol haritaları oluşturulacak.

İkiz dönüşümün rekabetçilik üzerindeki etkileri değerlendiriliyor

Sanayi sektöründeki yeşil ve dijital dönüşümün rekabet gücü üzerindeki etkileri, çeşitli kongrelerde değerlendiriliyor. Makine sektörü gibi kritik alanlarda, dönüşüm sürecini teşvik etmek amacıyla firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Türkiye, ikiz dönüşüm ile sanayi ve ekonomisini daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.

Gelecekte iş gücü ihtiyacı artacak

İkiz dönüşüm süreciyle birlikte, Türkiye'deki iş gücü ihtiyacı da analiz ediliyor. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması ve iş gücü taleplerinin karşılanması amaçlanıyor.