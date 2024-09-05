TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. 21 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz hafta yönetim ve teknik ekibe haber vermeden memleketi Nazilli'ye gitmesi ve antrenmana katılmaması bu kararda etkili oldu.

Altay altyapısından yetişmeyen ancak Nazillispor altyapısından 2021'de İzmir temsilcisine transfer olan Erdem Özcan, profesyonel kariyerine siyah-beyazlı formayla başladı. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 3 maçta görev aldıktan sonra, 2022-23 sezonunda 1'inci Lig'de 7 maça çıktı. Sonrasında Nazillispor'a kiralanan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 1'inci Lig'de Altay formasıyla 4 maçta şans bulmuştu.