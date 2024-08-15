TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Altay'da ödeme yapılmaması nedeniyle sağlık ve destek ekibinde yer alan fizyoterapistin kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

Yusuf Güney'in "Sen kahin misin?" dedirten açıklamaları Yusuf Güney'in "Sen kahin misin?" dedirten açıklamaları

Geçen sezonu 2 masör, 1 fizyoterapistle tamamlayan siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ekibinde yer alan fizyoterapist göreve getirildi. Siyah-beyazlı kulüpteki mali sorunlar nedeniyle görevi bırakan fizyoterapistin başka bir takımla anlaştığı belirtildi. İzmir temsilcisinde sağlık ve destek ekibinde sadece 1 masörün kaldığı, doktorun ise gerekmedikçe takımla birlikte yer almadığı kaydedildi. Altay yönetiminin yeni bir fizyoterapist bulmak için arayışlara başladığı dile getirildi.

Kaynak: DHA