3. Lig 4. Grup’ta Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalan Altay’da 17 yaşındaki savunmacı Arif Yanarlı, profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11’de sahaya çıkmanın gururunu yaşadı.

Altay’da genç yıldız adayı Arif sahnede

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalan Altay’da, genç savunma oyuncusu Arif Yanarlı kariyerinde ilk kez ilk 11’de yer aldı.

Futbola Altay altyapısında başlayan 17 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla U15, U16, U17 ve U19 takımlarında toplam 74 resmi maçta görev yaptı.

Geçen sezon 2. Lig’de Isparta 32 Spor deplasmanında 86’ncı dakikada oyuna girerek ilk profesyonel tecrübesini yaşayan Arif, bu kez teknik direktör Yusuf Şimşek tarafından 11’de sahaya sürüldü.

Şimşek’ten gençlere güven

Bu sezon lig ve kupada oynanan ilk 4 karşılaşmada forma şansı bulamayan Arif, Bornova 1877 mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı.

Takımın tecrübeli savunmacısı Hikmet’in yokluğunda görev yapan genç stoper, sergilediği oyun disiplini ve mücadeleci performansıyla teknik ekipten geçer not aldı.

Yusuf Şimşek’in genç oyunculara forma şansı vermesi, taraftarlar arasında da olumlu yankı buldu. Camia, kulübün kendi yetiştirdiği oyunculara yönelmesini destekliyor.

Altay ilk galibiyet peşinde

Bu hafta İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Söke 1970 Spor’u konuk edecek olan Altay, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, gençlerin katkısıyla toparlanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.