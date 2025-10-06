Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lezita’dan Göztepe Basketbol’a tam destek

Türkiye’nin en sevilen piliç eti markalarından Lezita, 2025-2026 sezonunda da Göztepe Erkek Basketbol A Takımı’nın ana sponsoru olarak desteğini sürdürecek.

Sponsorluk anlaşması, 2 Ekim 2025 tarihinde Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen imza töreniyle resmileşti.

Törene Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ve Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy katıldı.

Göztepe potada yükselişini sürdürüyor

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselen Göztepe Basketbol, yeni sezona da güçlü bir kadro ve kurumsal destekle hazırlanıyor.

Lezita, takımın başarı yolculuğuna yeniden ortak olurken, sponsorluk anlaşmasıyla İzmir temsilcisine büyük moral kazandırdı.

Mesut Ergül: “Takımın azmi markamızın değerleriyle örtüşüyor”

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, imza töreninde yaptığı konuşmada spora ve sporculara desteğin önemine dikkat çekti:

“Lezita olarak spora destek vermeyi önemsiyoruz. Göztepe Basketbol ile başlattığımız bu güçlü iş birliğini yeni sezonda da devam ettiriyoruz. Takımın mücadele ruhu ve azmi, markamızın değerleriyle örtüşüyor. 2025-2026 sezonunda da Göztepe’nin başarılarına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Onur Aksoy: “Hep birlikte nice zaferlere ilerleyeceğiz”

Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy, Lezita ile iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini belirtti:

“Lezita ile olan değerli yol arkadaşlığımız her geçen gün büyüyor. Basketboldaki hikayemizin en başından bu yana bizimle birlikteler. A takımımızdan altyapımıza kadar verdikleri destek için Lezita ailesine teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğinin yalnızca parkede değil, dışında da çok şey kazandıracağına inanıyoruz. Hep birlikte nice zaferlere emin adımlarla ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Göztepe Basketbol’un hedefi Süper Lig

Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselmenin ardından Göztepe Basketbol, bu sezon Süper Lig hedefiyle yola çıkıyor.

Lezita desteğiyle daha güçlü bir yapıya kavuşan sarı-kırmızılı ekip, İzmir’i üst liglerde temsil etmeyi amaçlıyor.