TFF 2. Lig Beyaz Grup’un köklü ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde taraftarlarına kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, VIP ve numaralı tribünlerdeki bilet fiyatları dikkat çekerken, öğrencilere özel indirimli maraton kombineleri de sunuldu. Siyah-beyazlılar, 1 Eylül Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 24Erzincanspor ile karşılaşacakları sezonun ilk maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kombine fiyatlarında geniş seçenekler

Altay yönetimi, 2024 sezonu için belirlediği kombine bilet fiyatlarını taraftarlarıyla paylaştı. VIP B tribünü için 15 bin TL, VIP A-C tribünleri için 10 bin TL olarak belirlenen fiyatlar, bu sezon Altay’ın tüm iç saha maçlarında geçerli olacak. Numaralı tribün için 4 bin 500 TL, maraton tribünü için 3 bin TL ve öğrenci maraton kombinesi için ise 1500 TL’lik fiyatlar belirlendi. Taraftarlar, kombineleri kulübün kurumsal Whatsapp hattı üzerinden temin edebilecekler.

Her taraftara uygun kombineler

VIP B Tribünü: 15 bin TL

VIP A-C Tribünleri: 10 bin TL

Numaralı Tribün: 4 bin 500 TL

Maraton Tribünü: 3 bin TL

Öğrenci Maraton Kombinesi: 1500 TL

Bu fiyatlarla Altay, farklı bütçelere hitap eden kombine seçenekleri sunarak tüm taraftarlarını stadyumda görmek istiyor. Kulüp yönetimi, fiyatlandırmada taraftarların ekonomik durumunu göz önünde bulundurduklarını ve herkesin takımlarını destekleyebilmesi için uygun koşullar sağladıklarını belirtti.

İlk maç hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Altay, sezonun ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde yaptıkları antrenmanlarla maça hazırlanıyor. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda, takımın fiziksel ve taktiksel olarak sezona hazır olduğu gözlendi.

Altay yönetimi, kombine satışlarının başlamasıyla birlikte taraftara da bir çağrıda bulundu. Siyah-beyazlı renklere gönül verenlerin, takımın yanında olup destek vermeleri için tribünlerdeki yerlerini almaları gerektiği vurgulandı. Kulüp, sezon boyunca taraftar desteğinin takımın başarısında kilit rol oynayacağını ifade etti.