TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altay, deplasmanda Kepezspor’a 3-2 yenilmesinin ardından sahasında Isparta 32 Spor karşısında da 2-0 mağlup oldu. Üst üste aldığı ikinci mağlubiyet ile taraftarlarını üzen siyah-beyazlı ekip, 11 puanla düşme hattında kaldı.

Teknik direktör Gökhan Karaaslan, 3 puan hedefiyle çıktıkları karşılaşmada kadroda 5 değişiklik yaptı. Kepezspor maçında cezalı duruma düşen kaleci Ozan ve sağ kanat Onur Efe’nin yanı sıra, Murat Berkan ve Hikmet kadroda yer almadı. Emre ise yedeğe çekildi.

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Bu isimlerin yerine ilk 11'de;

  • Kalede Ulaş Hasan,
  • Stoperde Sefa,
  • Orta sahada Arda ve Enes,
  • İyileşen kanat oyuncusu Mehmet Gündüz forma şansı buldu.

Taraftardan yönetim tepkisi

Altay, bu yenilgiyle birlikte 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak düşme hattındaki kötü gidişini sürdürdü. Isparta 32 Spor maçının ardından hayal kırıklığı yaşayan Altay taraftarı, karşılaşma sonunda Başkan Süleyman Özkaral’ı istifaya davet etti.

Kaynak: DHA