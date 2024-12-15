TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altay, deplasmanda Kepezspor’a 3-2 yenilmesinin ardından sahasında Isparta 32 Spor karşısında da 2-0 mağlup oldu. Üst üste aldığı ikinci mağlubiyet ile taraftarlarını üzen siyah-beyazlı ekip, 11 puanla düşme hattında kaldı.

Teknik direktör Gökhan Karaaslan, 3 puan hedefiyle çıktıkları karşılaşmada kadroda 5 değişiklik yaptı. Kepezspor maçında cezalı duruma düşen kaleci Ozan ve sağ kanat Onur Efe’nin yanı sıra, Murat Berkan ve Hikmet kadroda yer almadı. Emre ise yedeğe çekildi.

Bu isimlerin yerine ilk 11'de;

Kalede Ulaş Hasan,

Stoperde Sefa,

Orta sahada Arda ve Enes,

İyileşen kanat oyuncusu Mehmet Gündüz forma şansı buldu.

Taraftardan yönetim tepkisi

Altay, bu yenilgiyle birlikte 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak düşme hattındaki kötü gidişini sürdürdü. Isparta 32 Spor maçının ardından hayal kırıklığı yaşayan Altay taraftarı, karşılaşma sonunda Başkan Süleyman Özkaral’ı istifaya davet etti.