Türksat AŞ, 16 Aralık itibarıyla uydular üzerinden yayın yapan kanal ve frekans listesini güncelleme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yayın yapan şifreli ve şifresiz tüm kanallar, Türksat'ın 4 farklı haberleşme uydusu üzerinden yayın yapıyor. Bu yayınları izlemek için ek anten gerekliliği bulunmuyor.

Türksat uydularında bulunan kanalların frekansları zaman zaman değişebilir, ancak mevcut anten ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor. Uydu alıcıları doğru frekans ayarlarıyla yapılandırılarak yüksek kalitede yayın alınması sağlanır.

Frekans ayarları nasıl yapılır?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu uydu alıcıları, yeni frekansları otomatik olarak günceller, bu nedenle ek bir ayar yapılmasına gerek yoktur. TKGS ile uyumlu olmayan uydu alıcılarının ise frekans ayarlarını manuel olarak yapmaları ve şebeke taraması gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Kurulum ve ayarlamalarla ilgili detaylı bilgiye Türksat'ın resmi sitesinden ulaşılabilir.