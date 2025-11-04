3. Lig 4. Grup’ta zor günler geçiren Altay’da Başkan Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

ALTAY’DA BORÇ KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINDI

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Altay'da sular durulmuyor. Başkan Sinan Kanlı, kulübü mali krize sürüklediği iddiasıyla eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kanlı, Kulüp Avukatı ve Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Külahcıoğlu Altıntoz ile birlikte İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Ekmekçioğlu yönetiminin kongrede ibra edilmediğini hatırlatan Kanlı, “Kulübümüzün bugün bulunduğu mali durumla ilgili çözüm üretmek adına daha önce defalarca çağrıda bulunduk ancak bir yanıt alamadık. Verdiğimiz süre doldu, artık hukuka gitmekten başka çaremiz kalmadı” dedi.

“KULÜBÜMÜZE YAŞAM ALANI BIRAKMADILAR”

Altay Başkanı Kanlı, açıklamasında eski yönetimi sert sözlerle eleştirdi:

“Altay’ın geleceğini kimse sorumsuzca ipotek altına alıp yok edemez. 1 milyar TL’ye dayanan borç karşılığında, bu borcu üretenler yıllardır koydukları temliklerle kulübümüze en ufak bir yaşam alanı bırakmadılar. Bu borca sebep olanların kulüpten alacaklı olması imkânsızdır. Mantığa ve matematiğe aykırıdır.”

Kanlı, sürecin sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını belirterek, “Bu enkazın faturasını yaratanlar mutlaka ödeyecek” ifadelerini kullandı.

“TÖVBE KAPISI HERKESE AÇIK, AMA ADALET YERİNİ BULACAK”

Başkan Kanlı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Sayın Özgür Ekmekçioğlu, tövbe kapısı her zaman herkese açık. Bir an önce yanlıştan dönebilirsin. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti’nin adli makamları er ya da geç adaleti sağlayacaktır.”

Altay cephesinde süreç yakından takip edilirken, İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde hukuki sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.