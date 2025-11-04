Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun kasım ayının programı yayımlandı. Bu kapsamda Kasım'ın ilk oyunu “Zamanın Tohumları” 5 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun Kasım ayındaki oyun takvimi açıklandı. Tiyatro ekibi kasım ayının ilk oyununu yarın oynayacak. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sergilenecek olan “Zamanın Tohumları” oyunu saat 20.00’de başlayacak.

Kent Tiyatrosu’nun, kasım ayı oyun takvimine göre; ‘Tembel Karınca ve Kıpır’ oyununu 7 Kasım Cuma günü saat 10.30 ve 11.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, ‘Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde’ oyununu 12 Kasım Çarşamba günü saat 14.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde, ‘Tembel Karınca Kıpır’ oyununu 13 Kasım Perşembe günü saat 14.30’da Merkez Kütüphane’de, ‘Piyonlar’ oyununu 14 Kasım Cuma günü saat 14.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, ‘Yasaklar’ oyununu 14 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, ‘Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde’ oyununu 19 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde, ‘Tembel Karınca Kıpır’ oyununu 21 Kasım Cuma Günü saat 10.30’da Merkez Kütüphane’de, ‘Bir Evlenme Teklifi-Ayı’ oyununu 26 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, ‘Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde’ oyununu 28 Kasım Cuma günü saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatroseverler, toplu rezervasyonlu oyunlar için '444 8 662' numaralı çağrı merkezinden, online rezervasyon gerektiren oyunlar için ise 'www.merkezefendi.bel.tr' adresinden rezervasyon yapabilecek.