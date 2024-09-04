TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da, sezonun ilk haftasında sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz'ün sakatlanması moralleri bozdu. 24Erzincanspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın 70. dakikasında ayak bileğinden sakatlanarak gözyaşlarıyla sahayı terk eden genç futbolcunun durumu, çekilecek MR sonrası netleşecek.

Sağlık ekibi, sakatlanan bölgede oluşan ödemin inmesini beklerken, ayak bilek bağında yırtık veya kopma olmasından endişe duyuluyor. Geçen sezondan bu yana ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Mehmet'in, bu haftaki Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında oynaması beklenmiyor.