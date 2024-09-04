İzmir'de Dilruba'ya Hakaret Içeren Pankart Asıldı!

İzmir’de bir kişinin, Dilruba Kayserilioğlu'na yönelik ağır hakaretler içeren bir pankart asması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Pankartta yer alan ifadeler, sosyal medyada ve farklı platformlarda yoğun tepkilere neden olurken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pankartın içeriği ve tepkiler

Pankartta, "Evet ben AK Partiye oy attım. Atmaya da devam edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına dil uzatacak insan bozması. O densizdir. O edepsizdir. O nalıkırıktır. O ahlaksızdır. Dahası var ama büyüdüğüm mahalle ortamının saygısı, terbiyesi fazlasıyla müsade etmiyor. Her ortamda her platformda senle görüşebilirim" şeklinde ifadeler yer aldı. Bu ağır ve kişisel saldırılar içeren mesaj, kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı ve birçok kişi tarafından kınandı.

Toplumsal tepki ve çağrılar

Pankart olayı, sosyal medyada ve farklı platformlarda geniş bir kesim tarafından kınandı. Birçok sivil toplum kuruluşu, siyasetçi ve vatandaş, bu tür nefret söylemlerinin toplumsal barışa zarar verdiğini belirterek, sorumluların cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür eylemlerin toplumda kutuplaşmayı artırdığına dikkat çekildi.