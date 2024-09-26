Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takımın 24 yaşındaki ön liberosu Murat Berkan Demir, son iki karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Ancak, ağrılarının hafiflediği ve antrenmanlara katıldığı öğrenilen Murat Berkan’ın, Fethiyespor maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Sakatlık süreci ve takımın durumu

Murat Berkan, sezonun ilk iki haftasında 24Erzincanspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) maçlarında oyuna ikinci yarılarda dahil olmuştu. Ancak, ardından yaşadığı sol dizindeki sakatlık nedeniyle Kastamonuspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmalarında forma giyemedi. Şimdi ise, antrenmanlara katılması, Altay taraftarları için sevindirici bir gelişme.

Öte yandan, Kastamonuspor maçında yaşadığı adale gerginliği nedeniyle Tuzlaspor maçında riske edilmeyen orta saha oyuncusu Arda'nın da bu hafta forma giyebileceği belirtiliyor. İzmir temsilcisinin kadrosunda şu an sadece sağ bek Ali Solmaz ve orta saha oyuncusu Caner Baycan’ın tedavileri sürerken, diğer oyuncuların durumu oldukça iyi.

Fethiyespor maçı öncesi son hazırlıklar

Altay, Fethiyespor karşısında galibiyet hedefliyor. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Takım, bu maçı kazanarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.