Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı. 88 metre uzunluğunda olan ve ileri teknolojik sistemlerle donatılan TCSG Umut, denizlerde ihtiyaç duyan insanlara ve balıkçılara yardım sağlama amacıyla da görev yapacak.

TCSG Umut, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın en büyük gemilerinden biri olma özelliği taşıyor ve Türk sularında güvenliği sağlama görevini üstleniyor.