Profesyonel futbol liglerinde en yaşlı oyuncu unvanını taşıyan Murat Uluç, Altay formasını terleterek yeşil sahalardaki sınırlarını zorluyor ve yeni sezona hazır olduğunu gösteriyor.

Futbola geri dönüşü

2019 yılında Altay'da futbolu bırakan ve sportif direktörlük ile antrenörlük kariyerine adım atan Murat Uluç, kulübün transfer yasağı nedeniyle 2022 yılında tekrar aktif futbolculuğa geri döndü. Tecrübeli forvet, futbolu bırakmasının ardından sahalara dönen nadir oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor.

Yeni sezon hazırlıkları

Altay'ın 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Nazilli Belediyespor ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda görev alan Uluç, futbol kariyerindeki azmini ve hırsını bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Altay'ın hücum hattında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Murat Uluç, takımına tecrübesiyle katkı sağlamaya devam ediyor.