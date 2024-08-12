2024 yılı 12 Ağustos'ta, Türkiye'nin Hatay iline bağlı Yayladağı ilçesinin yaklaşık 104.47 kilometre doğusunda, Suriye'nin Salamiyah şehri yakınlarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye saatiyle 21:30:42'de gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssü, Suriye'nin Hamah iline bağlı Salamiyah bölgesinde, enlem 35.17056 N, boylam 36.94028 E koordinatlarında ve 24.77 kilometre derinlikte bulundu. İlk belirlemelere göre, depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Yetkililer, depremin etkilerinin incelenmesi ve olası hasarların tespit edilmesi için çalışmalar başlattı.