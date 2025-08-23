İzmir Atatürk Stadı’ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği toplantı salonu, siyah-beyazlı kulüp Altay’ın gündeminde kritik bir kongreye ev sahipliği yapacak. Olağanüstü genel kurul, 11.00’de başlayacak ve üyeler, görevden ayrılan Başkan Yüksel Gürüz ile yönetiminin ibrasını oylayacak.

Başkan Gürüz, yaklaşık iki aylık görev süresince yapılan çalışmaları ve icraatları üyelerle paylaşacak. Olağanüstü genel kurul kararı, Sinan Kanlı’nın başlattığı imza kampanyasında yeterli sayıya ulaşılması üzerine alındı.

Kulüpte 1 Ağustos’tan itibaren gayriresmi olarak yönetimi yürüten Sinan Kanlı ise kongrede başkan adayı ve yönetim listesini açıklayacak. Kanlı, kulübe üye olamaması nedeniyle kendi ismiyle değil, soyadını taşıyan başka bir adayın başkanlığında yönetimi devralacak.

Altay’da Kanlı yönetiminde takımdan ayrılan futbolcular Emre Tangeldi, Onur Efe ve Ali Kızılkuyu yeniden kulübe dönerken, Mehmet Gündüz sözleşmesini feshetti. Kongre öncesinde Kanlı, oyunculara bir miktar ödeme yaparak Afyon kampı masraflarını da karşıladı.

Kongre, hem yönetim değişimi hem de kulüp içi mali düzenlemeler açısından siyah-beyazlı camia için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.