Berivan KAYA / EGEDESONSÖZ – CHP’de kongre takvimi devam ediyor. Parti yönetiminin belirlediği plana göre, mahalle delege seçimlerinden başlayarak Kasım ayına kadar ilçe ve il kongreleri tamamlanacak.

İzmir İl Örgütü’nde 210 bin üye bulunuyor. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kongre süreci, il başkanvekili Barış Özdemir tarafından yürütülecek. Kongrenin yaklaşmasıyla birlikte parti içinde hareketlilik de arttı.

Çeşme’de tüm mahallelerde uzlaşı ve birlik havası hakim. Mahallelerde gerçekleştirilen seçimlerin ardından, ilçe kongresinde oy kullanacak delegelerin isimleri netleşti.

İlçe Delegeleri Şu İsimlerden Oluştu:

16 Eylül Mahallesi: Ahmet Faik Tütüncüoğlu, Muradiye Ergen, Necibe Albayrak, Hasan Karakurt, Aytül Akdeniz, Halil Saatli, Bilal Cengiz, Mümin Özen, Ahmet Peker, Mehmet Sarısaç, Behrin Saatli, Recep Arı, Duygu Karadiken, Eren Omay

Dalyan Mahallesi: Gülcan Ar, Derya Atalan, Başak Tonga, Yasemin Tan, Gürcan Yılmaz, Mehmet Aksu, Fazlı Algan, Begüm Aktaş, Mürvet Can, Aslı Karaca

Çiftlik Mahallesi: Nevzat Yurttaş, Cemal Yurttaş, Nadire Erol, Erol Arga, Ufuk Akdağ, Kasım Şenkul, Muzaffer Taşpınar, Ceren Duman, Evren Erol, Metin Onan

Sakarya Mahallesi: Arzum Atasoy Saatli, Bülent Örk, Süleyman Avan, Süleyman Saatli, Fatma Avşaroğlu

Altınkum Mahallesi: Semra Ekren

Boyalık Mahallesi: Burhan Mola, Yusuf Atasoy, Ahmet Güler

Cumhuriyet Mahallesi: Aydın Cengiz, Umut Tuncer, Yelda Işık Gülin, İbrahim Tuz, Turgay Yılmaz

Çakabey Mahallesi: Şakir Karadede, Birnaz Kopar

Fahrettinpaşa Mahallesi: Muzaffer Gostak, Gökhan Şenaylar, Muhammet İsa Atagöz

Ildır Mahallesi: Tanju Kondal, Adnan Değirmenci, Jale Sönmez, Cemal Pamukçu

İsmet İnönü Mahallesi: Naci Albayrak, İbrahim Cengiz, Hüseyin Mehmet Karaoğlu, Mustafa Ertemiz, Faik Çağlayık, Servet Karataş, Nurettin Başboğa, Berna Hüner, Mehmet Görgün, Sinem Akdemir, İbrahim Büyüksomalı, Erdem Çelik, Serdar Karadana, Nadire Kaya, Nilüfer Alak, Fatma Gören, Süreyya Ayhan, Şakir Karadede, Aşkın Geçgin

Musalla Mahallesi: İsmail Diri, Ahmet Tevfik Uz, Nida Şenaylar, Yeşim Güldüren, Mehmet Dinçel, Bircan Akbaş, Veli Ekmekçioğlu, Armağan Giden, Emel Kaya, Mualla Çetinkaya, İris Ertürk, Almina Bilgiç Gürsoy, Ali Tütüncüoğlu, Mehme Harzem Altıok, Mustafa Mesut Çelebi, Betül Araz, Turgut Özdemir, Aykut Balkaş, Işıl Onur, Ece Sökmez

Şehit Mehmet Mahallesi: Yıldıray Akın, Serpil Alp

Üniversite Mahallesi: Aytaç Algan, Kemal Eracar, Hakan Karadeniz

Altınyunus Mahallesi: İsmet Saygı, Hızır Şerif Gün, Mehtap Özdil

Celal Bayar Mahallesi: Remzi Özen, Hüseyin Reşat Akbaykal, Muammer Ekrem Oran, Nermin Ekinci

Çeşme Alaçatı Mahallesi: Hakkı Akbaykal, Rahşan Bademci, Gamze Sunay, Esat Belkıran, Hatice Çakır, Orhan Çekin, İsmail İmerek, Metin Dalgıç, Uğur Özen, Taylan Deliboz, Kamile Demiral, Yüksel Dolma, Ramazan Özkan, Hayri Gözener, Bayram İmerek, Bora Çetindağ, Recep Karabaş, İzzet Düzyol, Bora Keskin, Mehmet Kaytaz, Seda Kılıç, Bülent Kızılata, Emine Kor, Burak Önal, Halis Özbay, Şaban Özen, Gürbey Gençalp, Mehmet Sütçü, Elif Demirelli, Musa Atasoy, Mustafa Öztürk, Mertcan Belkıran, Güler Aktaş Üzen, Hayriye Aktaş, Sedat Mutlu, Hayriye Çevik, Nurcan Elibüyük, Hale Ergin, Nergis İlkmen, Melek Çevik, Pervin Serin, Hatice Özen, Tanju Kanga

Karaköy Mahallesi: Halil Girgin

Ardıç Mahallesi: Eyüp Odabaş, Mümine Tepe, Hasan Bütün

Şifne Mahallesi: Muammer Yurtöven, Sibel Sel, Atilla Ayhan, Hafize Horasan Alp, Emine Bağcı

Ovacık Mahallesi: Salih Acar, Adem Kocatürk, Kazım Beyaz, Seçil Dirik, Tarık Erkan, Şükran Güllühalı, Sabit Kaya

Germiyan Mahallesi: İrfan Ülgen, Süleyman Özer, Şefika Kaya, Rıfat Çelik, Erşan Ülgen, Mehmet Galip Kaya, Ege Sarıaltın

Yalı Mahallesi: Ali Ekber Şen, Mustafa Albayrak, Mustafa Ünlü, Nilgün Tuncelli, Muammer Acar

Reisdere Mahallesi: Şeyda Akandere, Sadık Kıran, Çağlar Kaya, Nihal Ayhan, Çetin Özer, Özlem Acar, Zeki Akgün, Rıza Ayhan, Mustafa Kaya, Ali Atasoy, Ali Gerdan, Hatip Kalkan

Çeşme’de tamamlanan mahalle delege seçimleriyle birlikte ilçe kongresine doğru süreç hız kazandı. Parti içindeki birlik ve uzlaşı, delegelerin belirlenmesinde etkili oldu ve önümüzdeki günlerde ilçe kongresinde delegelerin oy kullanmasıyla süreç bir adım daha ileriye taşınacak.