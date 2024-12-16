Altay’da sakatlığını atlatan Özgür Özkaya'dan müjdeli haber geldi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisinde, sakatlık nedeniyle son 6 maçta kadroda yer alamayan tecrübeli sol bek Özgür Özkaya, tedavisinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. Özgür, sezonun 10'uncu haftasında oynanan Adana 01 FK maçının son anlarında omurilik sakatlığı geçirmişti. Ancak deneyimli oyuncunun tedavi süreci başarıyla tamamlandı ve teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın tercih etmesi durumunda Özgür, ligin ilk yarısının son haftasında Kırklarelispor deplasmanında sahaya çıkabilecek.

İzmir ekibi, altyapıdan yetişen genç oyuncularla mücadele ettiği ligde şu an 11 puanla düşme hattında yer alıyor. 19 puanı bulunan Kırklarelispor’a karşı galip gelerek devre arasına moralli girmeyi hedefleyen Altay, ayrıca sarı kart cezasını tamamlayan sağ kanat oyuncusu Onur Efe'nin de bu hafta takıma dahil olabileceğini duyurdu. Altay, Kırklarelispor maçından alacağı üç puanla, ligdeki zorlu yolculuğunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

Kaynak: DHA