Altınköy’de SİT alanına yapılması planlanan 650 konutluk projeye karşı, Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ve Yağcılar Köyü sakinlerinin açtığı üç ayrı davada 18 Aralık Çarşamba günü keşif yapılacak. Başkan Balkan, su kaynaklarının yetersizliği ve doğal dengenin bozulacağına dikkat çekerek, “Bu projeye rızamız yok. Zeytin ve çam ağaçlarını korumak hepimizin sorumluluğu” dedi.

Balıkçı kasabası kimliği korunacak

Çeşmealtı’nda planlanan marina projesi için aynı gün saat 11.30’da Çınaraltı Kafe’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı düzenlenecek. Başkan Balkan, bölgenin doğal yapısının korunarak gelişmesi gerektiğini savunarak, “Balıkçı kasabası kimliğiyle uyumsuz projelere izin veremeyiz” diye konuştu.

Başkan Balkan’dan çağrı

Başkan Balkan, “Urla’nın doğal ve kültürel mirasını korumak için halkımızın desteği şart. 18 Aralık’ta mahkeme keşfine ve ÇED toplantısına katılarak görüşlerinizi belirtin” diyerek tüm vatandaşları doğa mücadelesine davet etti.

Saat: 10.00 - Yer: Altınköy Sitesi Giriş Kapısı (Yağcılar Mahallesi)

Saat: 11.30 - Yer: Çınaraltı Kafe (Çeşmealtı)