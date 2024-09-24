TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı iki mağlubiyetle dört hafta sonunda 4 puanda kalan Altay, tecrübeli futbolculara olan güvenini sürdürüyor. Türkiye’nin en genç teknik direktörü olan 31 yaşındaki Gökhan Karaaslan, altyapıdan yetişen genç oyuncular yerine usta isimleri ilk 11’de sahaya sürmeyi tercih etti.

Dört maçta da kaleyi 31 yaşındaki Ozan korurken, genç file bekçileri Semih (18) ve Ulaş (19) yedek kulübesinde kaldı. Karaaslan, 36 yaşındaki sol bek Özgür, 36 yaşındaki ön libero Ceyhun, 38 yaşındaki santrfor Deniz Kadah ve son maçta 43 yaşındaki golcü Murat Uluç'a forma şansı verdi. Tuzlaspor’a 2-1 mağlup olunan maçta, Murat Uluç 11’de başlayarak 68 dakika sahada kaldı.

Transfer yasağı bulunan Altay’ın genel kadro yaş ortalaması 23.6 olmasına rağmen, Tuzla deplasmanında sahaya çıkan 11’in yaş ortalaması 28.4’tü. Ligde Altay’ın bulduğu iki golü, Murat Uluç ve Deniz Kadah kaydetti.