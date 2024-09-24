Brent petrol, son dönemdeki güçlü artışın ardından sakin bir fiyatlamaya geçti. Küresel piyasalarda Çin ekonomisine dair endişeler ve OPEC+'ın arz artırma ihtimalleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Brent, 75 dolar seviyesini geçmekte zorlanırken, teknik göstergeler fiyatların daha fazla yukarı çıkabilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu işaret ediyor.

Çin ekonomisindeki gerileme fiyatları etkiliyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomisindeki deflasyonist baskılarla mücadele etmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla yeni parasal teşvik önlemleri açıkladı. Bu önlemler, tüketici ve şirket kredilerinde artış sağlanmasını ve kısa vadeli faiz oranlarının düşürülmesini içeriyor. Ancak Çin ekonomisindeki bu yavaşlama, küresel talebi zayıflatma tehlikesi oluşturuyor ve petrol fiyatlarına baskı yapıyor.

ABD ham petrol stok verileri takipte

Bu hafta ABD ham petrol stok verileri yakından takip edilecek. Stoklarda olası bir artış, petrol fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir. Ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin yapacağı konuşmalar da piyasalar üzerinde belirleyici olabilir.

Teknik analiz: Brent petrol

Brent petrol, 75 dolar seviyesini geçmekte zorlanıyor ve 22 günlük hareketli ortalama üzerinde fiyatlanıyor. 75 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar sağlanırsa, 77,50 dolar seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Ancak satış baskısının devreye girmesi halinde, 73 dolar seviyesine doğru geri çekilmeler mümkün olabilir.

Destekler: 74,30 / 73,00 / 72,35

Dirençler: 75,80 / 76,50 / 77,70

Teknik analiz: WTI (Batı Teksas Petrolü)

Ham petrol, 71,65 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başarsa da bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar sağlanırsa, 74 dolara doğru yeni alımlar görülebilir. Ancak olası bir satış baskısında, 69,20 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor.

Destekler: 70,50 / 70,00 / 69,20

Dirençler: 72,50 / 73,50 / 74,00