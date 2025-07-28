TFF 3. Lig temsilcisi Altay’da, altyapı biriminde görevli iki önemli isim görevlerinden istifa etti. Altyapı başkanı Cemil Has ve altyapı yöneticisi Süleyman Özkaral’ın görevlerini bıraktığı açıklandı. Bu gelişme, yönetim üzerindeki olağanüstü genel kurul baskısının sürdüğü bir dönemde yaşandı.



Yönetim baskı altında

Altay yönetimi, taraftarların başlattığı imza kampanyasıyla olağanüstü genel kurul talebiyle karşı karşıya. Bu baskı ortamında gelen istifa haberleri, kulüpteki gerilimi daha da artırdı.

Fikir ayrılığı gerekçe gösterildi

İstifaların gerekçesi olarak mevcut yönetimle yaşanan fikir ayrılıkları öne çıktı. Cemil Has ve Süleyman Özkaral, kulüpte altyapı faaliyetlerini yöneten en yetkili iki isimdi. Özkaral’ın, daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunması da dikkat çekiyor.

Altyapı vurgusu kısa süre önce yapılmıştı

Kulüp tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, Cemil Has ve Süleyman Özkaral önderliğinde altyapıdan geleceğin A takım oyuncularının yetiştirileceği vurgulanmıştı. Ancak iki ismin aynı anda görevi bırakması, bu planların askıya alınmasına yol açtı.

Kriz derinleşiyor

İzmir ekibinde yönetim, taraftar baskısı ve kurumsal istifalar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Altyapının geleceği ve yönetimin bu süreci nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.