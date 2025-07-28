Narlıdere Belediyesi, yeni doğan bebek sahibi olan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Anne-Bebek Bakım Çantası dağıtımına başladı. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan proje ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek sağlamayı hedefliyor.



Temel ihtiyaçlar bir çantada

Proje kapsamında dağıtılan Anne-Bebek Bakım Çantası içerisinde biberon, bebek bezi, bebek şampuanı, battaniye, emzik, bebek yağı, bakım seti, bakım örtüsü ve ıslak mendil gibi temel ürünler yer alıyor. Yardım çantaları belediyeye başvuru yapan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere ulaştırılıyor.

Başkan Uzun: “Minik hemşehrilerimiz geleceğe dair umudumuz”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, projenin amacına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeni doğan her bebeğimiz, geleceğe dair umudumuz. Onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir geleceğe yürüyebilmesi için her adımlarında yanlarında olmak istiyoruz. Ekiplerimizin bu anlayışıyla hazırladığı anne bebek çantalarının içinde minik mucizelerimizin ilk günlerinde ihtiyaç duyulabilecek temel ürünler yer alıyor.”

Başvuru için iletişim bilgisi

Bu destekten faydalanmak isteyen ailelerin Narlıdere Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne (KİM) başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, (0232) 238 38 29 numaralı telefonun 1550 numaralı dahili hattı üzerinden alınıyor.