Altay SK Altyapı Yönetimi'nin sosyal medyadaki iddialarla ilgili yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

"

24 Ağustos 2024 tarihinde hakkımızdaki asılsız iddialara karşı Altay Spor Kulübü Altyapı Yönetimi olarak yapmış olduğumuz bilgilendirici açıklamamıza rağmen 10 Numara Sportif Turizm ve Organizasyon A.Ş. tarafından yapılan “Altay Spor Okulları ’10 Numara Sportif’ ismiyle devam edecektir” iddiasının özellikle sosyal medya kanallarında ısrarla devam ettiği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte Altay Spor Kulübü ile herhangi bir bağı olmayan bir spor okulu tarafından U11, U12 ve U13 yaş kategorilerindeki futbolcuların ilerleyen dönemde Altay Spor Kulübü nezdinde futbol kariyerlerine devam edecekleri vaadi ile kendi okulları bünyesinde lisanslanmaları ve velilerin itirazları neticesinde kendilerinden transfer ücreti istenmesine ilişkin yaşanan sorunlar da tarafımızca bilinmektedir.

Bu ısrar karşısında kamuoyunu bir kez daha bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Konu ile ilgili açıklamamız aşağıdaki gibidir;

Öncelikle 10 Numara Sportif Turizm ve Organizasyon A.Ş. ile kulübümüz arasında herhangi bir hukuki, organik veya fiili bir bağ bulunmamaktadır. Bu konu hukuki haklarımızı ihlal etmekte, söz konusu iddia kamuoyunu ve özellikle Türk futbolunun geleceğine parlak yıldızlar kazandırmak için tüm fedakarlıkları gösteren gençlerimizin ailelerini ve bizzat gençlerimizi yanıltmaktadır.

Bu ısrarlı tutum, haklarımıza müdahale niteliğinde olup bu duruma derhal son verilmesi gerekmektedir.

Tekrar etmek gerekirse, 24 Ağustos 2024 tarihinde Altay Altyapı yönetimi olarak yapmış olduğumuz açıklamaya rağmen ilgili şirket tarafından hazırlanıp sosyal medya aracılığıyla yayınlanan video içeriğinde “Altay Spor Okulları, ‘10 Numara Sportif’ ismiyle devam edecektir” iddiası asılsızdır. İddianın asılsız olmasının yanı sıra bu ifadeler marka ihlali anlamına gelmektedir. Yönetimimiz tarafından yapılan açıklama ve uyarılara rağmen, 10 Numara Sportif Turizm ve Organizasyon A.Ş. ile Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gözüaçık’ın haksız ve kamuoyunu yanıltıcı iddiaları ısrarla devam etmektedir.

Bunun yanı sıra, daha önceden 7 yıl boyunca Altay Spor Okullarını yöneten Mahmut Gözüaçık; herhangi bir yetkisi ve hakkı bulunmamasına rağmen U11, U12 ve U13 yaş kategorilerindeki futbolculara “Sizler Altay Spor Kulübü’nün oyuncularısınız ama Altay amatör liglere ismiyle katılmadığı için benim takımlarımda lisanslanacaksınız. Altay liglere katıldığında tekrar Altay’a döneceksiniz.” şeklinde bir taahhütte bulunduğu öğrenilmiştir. Günümüzde şahsın vermiş olduğu taahhütte istinaden U11, U12 ve U13 velilerinin Mahmut Gözüaçık’ın kulüplerine dilekçe yazarak “Bize bu sözleri verdiniz şimdi lisanslarımızı geri verin, Altay‘a döneceğiz.” dediklerinde ise her yaş için belirlediği farklı rakamları velilerden talep ettiği de öğrenilmiştir. Özellikle yetenekli gençlerimizden yüksek bedeller istendiği bilinmektedir. Bazı futbolcuların ise Altay dışında farklı takımlara bedelsiz verildiği görülmektedir. Bu iyi niyetten uzak yaklaşım, geleceğin parlak futbolcularına olduğu gibi, Büyük Altay’a da bir ihanet niteliğindedir.

Altay’ın kendi evlatlarını Altay’a pazarlayacak kadar ileri gitmiş, hatta sonraki satışlardan pay koyma gibi gerçekdışı isteklerde bulunulmuştur. Bu şahıs ve kulüplerinin Altay Spor Kulübü ile hiçbir bağlantısı yoktur. Derhal tüm lisansları Altay Spor Kulübü’ne verilmesi gerekmektedir. Altay Spor Okulları isminin geçtiği tüm sosyal medya hesaplarını, web sitelerini ve reklamlarının derhal kaldırılması gerekmektedir.

Bunla birlikte bazı spor okullarının Altay Spor Kulübü ile herhangi bir organik veya fiili bir bağlantısı olmamasına rağmen, tesislerinde Altay Spor Okulu tabelası kullandığı ve Altay armalı formalarla hizmet ettikleri de tarafımızca tespit edilmiştir. Bu şekilde davranarak hukuki haklarımız ihlal edilmekte olup bu duruma da derhal son verilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Belirtmek isteriz ki; Altay Spor Okulları sadece Altay Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösterir, isim hakkını sadece Altay Spor Kulübü verir.

Konuyla ilgili hukuki hakkımız saklıdır. Kıymetli basın mensuplarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Altay SK Altyapı Yönetimi

"