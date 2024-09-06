Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün ile birlikte yargılandığı davada, mahkeme tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı verdi. Savcı, sanıklar için 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası talep ederken, mahkemeden çıkan tahliye kararı Polat ailesine derin bir nefes aldırdı.

Sevincini paylaştı

Engin Polat’ın tahliye haberi sonrası, Dilan Polat sevinç dolu anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü iş kadını sevincini, hikayesinde "Enerci" ve "Bertaraf" şarkısıyla kutlayarak takipçileriyle paylaştı.

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