Altay, kulüp tarihindeki 111. yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutladı. Altay 1914 Taraftarlar Derneği’nin organize ettiği kutlamalarda, siyah-beyazlı taraftarlar Alsancak’ı adeta bayram yerine çevirdi.
Coşkulu kortej ve İzmir marşı
Kutlamalar, Liman bölgesinden başlayarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşen kortej yürüyüşü ile start aldı. Yüzlerce Altay taraftarı, ellerinde bayraklarla yürüyüşe katılırken, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyerek çevreden alkış topladı.
Meşale şov gece aydınlandı
Saatler 20.14’ü gösterdiğinde Altay taraftarları Kordon Boyu’nda sahile sıralandı. Efsane kaptan Ayfer Elmastaşoğlu’nun konuşmasının ardından işaret fişeği atılarak başlayan meşale şov, geceye damgasını vurdu. Siyah-beyaz renklere gönül veren taraftarlar, görsel bir şölenle kulübün yeni yaşını kutladı.
DJ performansıyla final verildi
Gündoğdu Meydanı’nda DJ performansı ile sona eren kutlamalar, Altay taraftarlarının enerjik tezahüratları eşliğinde unutulmaz anlara sahne oldu.