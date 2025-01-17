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Galatasaray ve Hatayspor , Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelirken, iki takımın da sahaya çıkacak muhtemel 11 'leri.

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