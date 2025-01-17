Galatasaray ve Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelirken, iki takımın da sahaya çıkacak muhtemel 11'leri.
Galatasaray
- Kaleci: Muslera
- Defans: Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs
- Orta Saha: Lucas Torreira, Kerem Demirbay
- Forvet: Barış Alper Yılmaz, Dris Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen
Hatayspor
- Kaleci: Visar Bekaj
- Defans: Kerim Alıcı, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel
- Orta Saha: Görkem Sağlam, Lamine Diack, Chandrel Massanga
- Forvet: Bilal Boutobba, Vincent Aboubakar, Joelson Fernandes
Kaynak: HABER MERKEZİ