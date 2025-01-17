İzmir Çoruhlu FK evinde Denizlispor'u ağırlıyor İzmir Çoruhlu FK evinde Denizlispor'u ağırlıyor

Galatasaray ve Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelirken, iki takımın da sahaya çıkacak muhtemel 11'leri.

Galatasaray

  • Kaleci: Muslera
  • Defans: Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs
  • Orta Saha: Lucas Torreira, Kerem Demirbay
  • Forvet: Barış Alper Yılmaz, Dris Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Hatayspor

  • Kaleci: Visar Bekaj
  • Defans: Kerim Alıcı, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel
  • Orta Saha: Görkem Sağlam, Lamine Diack, Chandrel Massanga
  • Forvet: Bilal Boutobba, Vincent Aboubakar, Joelson Fernandes

Kaynak: HABER MERKEZİ