TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay, geride kalan 15 haftada 43 yaşındaki tecrübeli futbolcu Murat Uluç’un attığı gollerle ayakta kalmaya çalışıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Kepezspor deplasmanında 3-2’lik mağlubiyetle sahadan ayrılan siyah-beyazlılarda, Murat Uluç attığı golle takımının tek skoreri oldu ve bu sezonki gol sayısını 3’e yükseltti. Murat, bu sezon daha önce Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Fethiyespor maçlarında da rakip fileleri havalandırmıştı. Tuzlaspor ve İnegölspor karşılaşmalarında ise asist yaparak takıma katkı sağladı.

Altay, deneyimli golcüsü Murat Uluç’un golleriyle bu sezon 3 maçta 4 puan topladı. 44 yaşına yaklaşırken, futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra 2022’de transfer yasağı nedeniyle yeniden sahalara dönmüştü. Bu dönemde, hem ligdeki en yaşlı gol atan futbolcu hem de en tecrübeli oyuncu olma rekorlarını kırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Altay’ın golcü futbolcusunun yanında, takımda Ali, Ceyhun ve Onur Efe 2'şer, Deniz, Mehmet Gündüz, Yunus Efe ve Yusuf ise 1'er golle skora katkıda bulunmuş durumda. Ancak Altay, 16. haftada Isparta 32 Spor’u konuk edeceği maça eksik bir kadro ile çıkacak. Cezalı kaleci Ozan ve sağ kanat oyuncusu Onur Efe, bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.