HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan ve cinsel birliktelik sırasında hastalığını bulaştırma riski taşıyan sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

HIV test sonuçlarını gizleyen E.K.'ya hapis istemi

İstanbul’da, HIV pozitif olduğunu saklayan bir kişi hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. E.K. (35), evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden gizleyerek, nikah işlemleri sırasında aldığı sağlık raporunu geç teslim etti. Eşi K.K. (36), evlilik sonrası eşinin hastalığını öğrendikten sonra şikayetçi oldu.

Haksız fiil ve cinsel birliktelik riski

K.K., E.K.'nin HIV pozitif olduğunu öğrenmesinin ardından avukatı aracılığıyla şikayette bulundu ve bu eylemin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturduğunu belirtti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, E.K.'nin HIV virüsünü eşine bulaştırma riski taşıdığı ifade edilerek, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.