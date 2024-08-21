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Altay'da geçmiş dönem alacakları ödenmemesi nedeniyle tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç henüz sözleşme imzalamadı. Antrenmanlara katılan Ozan'ın kulüpten ayrılması halinde Altay'ın kalesini ligde Semih'in koruması bekleniyor. Bucaspor'da futbol a başlayan kaleci Semih, Altay'ın U14, U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç eldiven geçen sezon 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay 'da yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında ilk 11'de forma giyen genç kaleci Galip Semih Mendeş, sergilediği performansla teknik ekibe güven verdi. Siyah-beyazlıların deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Nazilli Belediyespor ve 5-3 kazandığı Menemen FK müsabakalarında kaleyi koruyan 18 yaşındaki file bekçisi yaptığı kurtarışlarla formaya göz kırptı.

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