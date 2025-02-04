Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'a 4-0 mağlup olurken, altyapıdan yetişen üç genç futbolcu ilk kez ligde süre aldı. Siyah-beyazlı ekip, transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularına daha fazla şans verirken, genç isimler profesyonel lig deneyimi yaşadı.

Gençler ilk kez sahadaydı

Müsabakanın 72. dakikasında oyuna giren 18 yaşındaki ön libero Özay Hepgüler, ilk profesyonel lig maçına çıktı. Daha önce Türkiye Kupası’nda bir kez şans bulan aynı yaştaki stoper Mert Yıldırım, 90. dakikada oyuna dahil olarak ligde ilk kez forma giydi. 19 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi de 90. dakikada sahaya girerek profesyonel kariyerindeki ilk lig maçını oynadı.

Altyapıdan 13 oyuncu süre aldı

Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularına daha fazla şans tanıyan Altay’da, Kastamonuspor maçında ilk 11’de 8 altyapı oyuncusu yer aldı. Yedek kulübesinde ise 7 genç futbolcu bulunuyordu. Oyuna giren 5 oyuncuyla birlikte, toplamda 13 altyapı oyuncusu Kastamonuspor karşısında süre aldı.

Altay, Beykoz Anadolu Spor maçına hazırlanıyor

Siyah-beyazlı ekip, cumartesi günü evinde oynayacağı Beykoz Anadolu Spor maçına odaklanmış durumda. Bu mücadelede sarı kart cezalısı Salih ile sakatlıkları devam eden Mehmet Nur ve İsa Toygar forma giyemeyecek.