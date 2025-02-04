Turgutlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 2025 yılına dair maaş artışı ve sosyal haklara yönelik önemli bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer ve Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı tarafından imzalanan sözleşme, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesindeki çalışanların 2025 yılında alacağı en düşük maaşın 31 bin 272 TL olarak belirlenmesini içeriyor.

Sosyal yardımlar ve ek haklar

Sözleşme kapsamında çalışanlara çeşitli sosyal yardımlar da sunulacak. Bu yardımlar arasında; Nisan ve Ekim aylarında 11 günlük yevmiye, Kurban Bayramı’nda 10 günlük yevmiye, Ramazan Bayramı’nda 1.350 TL bayram yardımı, eğitim yardımı; Çocukları olan personel, çocuklarının eğitim durumuna göre 500 TL ile 1300 TL arasında destek alacak. Evlenme yardımı; 3.000 TL ve ölüm yardımı, 3.500 TL hakları sunulacak.

Ayrıca, felaket durumlarında (yangın, su baskını, deprem vb.) 5 gün, çocuğun sünneti halinde 3 gün, ev taşıma durumunda 2 gün, Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli çalışanlara 1 gün ücretli izin verilmesi gibi düzenlemeler de sözleşmeye dahil edildi. Hac görevini yerine getiren çalışanlar ise bu süre boyunca ücretli izinli sayılacak. Kadın çalışanlara da belirleyecekleri bir tarihte 1 gün izin hakkı tanınacak.

Enflasyon oranına göre zam artışı

Toplu iş sözleşmesinin ikinci ve üçüncü yıllarında ise tüm maaşlara enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu, çalışanların yaşam standartlarını korumak ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

"Bugün bir gururu daha yaşıyoruz"

İmza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bugün bir gururu daha yaşıyoruz. Belediye-İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz bu sözleşme, emekçi arkadaşlarımız için oldukça önemli. CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’in belirttiği gibi, tüm CHP’li belediyelerde asgari ücret 30 bin TL’nin altında olmayacak. Biz de bu kapsamda, bütün şartlarımızı zorlayarak çalışanlarımıza 31 bin 272 TL maaş belirledik. Bu maaşlar Türkiye’deki ekonomik koşullar düşünüldüğünde ideal seviyelerde olmasa da, biz elimizden geleni yapıyoruz. İşçilerimizin maaşlarını zamanında ödeyerek onların refahını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

"Emekçilerimiz için önemli bir adım atıldı"

Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederek, “Belediyemizin bütçesi doğrultusunda, her türlü zorluğa rağmen emekçilerimizin maaşlarını zamanında ödeyen Başkanımıza ve Belediye yönetimine teşekkür ediyoruz. Allah, belediyemize ödeme kolaylığı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer ise, “Bu anlaşma ile emekçilerimiz için önemli bir adım atıldı. Başkanımız Çetin Akın’a, Başkan Yardımcılarımıza ve Personel A.Ş. Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” diyerek sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. İmza törenine, Başkan Çetin Akın’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Rıza Kıran, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer ve Turgutlu Belediyesi personeli katıldı.