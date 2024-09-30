TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, evinde Fethiyespor'la 3-3 berabere kalarak son üç maçını kazanamamasına rağmen taraftarından destek gördü. Maç boyunca 2 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, 88. dakikada öne geçse de uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü ve 1 puana razı oldu. Maç sonunda Altay taraftarları, futbolcuları tribüne çağırarak “Hep böyle oynayın, canımızı verelim” tezahüratıyla takımlarına moral aşıladı.

3 gol galibiyete yetmedi

Maçta Altay’ın ilk golünü 43 yaşındaki tecrübeli santrfor Murat Uluç kaydetti. 1-0 geride olan İzmir ekibini, 44. dakikada kafa vuruşuyla eşitliğe taşıyan Murat, bu sezon ligdeki 2. golünü atarken, performansı nedeniyle alkış topladı ve 67. dakikada oyundan çıktı.

Altay'ın 2. golünü ise 74. dakikada frikikten müthiş bir vuruşla Ceyhun Gülselam attı. Ceyhun, kariyerinde TFF 2. Lig'deki ilk golüne imza attı. Son golü atan Mehmet ise profesyonel liglerdeki ilk gol sevincini yaşadı.