Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne seyir halinde olan sürücüler dikkat! Narlıdere Kavşağı’na 500 metre kala meydana gelen trafik kazası nedeniyle, bölgede trafik akışı olumsuz etkilenmiş durumda.

Yetkililer tarafından güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçları yol dışına çekme çalışmaları devam ediyor.

2 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle orta ve sağ şerit trafiğe kapatıldı ve bu noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerin, alternatif güzergahları kullanmaları veya bu bölgeden geçerken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.