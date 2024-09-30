Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne seyir halinde olan sürücüler dikkat! Narlıdere Kavşağı’na 500 metre kala meydana gelen trafik kazası nedeniyle, bölgede trafik akışı olumsuz etkilenmiş durumda.

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Yetkililer tarafından güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçları yol dışına çekme çalışmaları devam ediyor.

2 kilometre araç kuyruğu oluştu 

Kaza nedeniyle orta ve sağ şerit trafiğe kapatıldı ve bu noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerin, alternatif güzergahları kullanmaları veya bu bölgeden geçerken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ