TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın genç teknik direktörü Gökhan Karaaslan, bu sezon taraftarlara hücum futbolu oynayan ve coşkulu bir takım izleteceklerini belirtti. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Karaaslan, 21 yaşında İngiltere'de antrenörlük eğitimi aldığını ve şu an Türkiye'nin en genç teknik direktörü olduğunu ifade etti. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen kulübün mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini ancak takımdaki aile ortamının çok iyi olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Enseyi karartmayacağız" dedi.

Kadro 2. Lig için yeterli

Geçen sezon Altay'ın 1’inci Lig'de savunma ağırlıklı bir futbol oynadığını hatırlatan Karaaslan, bu sezon ise ofansif futbol oynayacaklarını söyledi. Fiziksel ve taktiksel olarak takımı üst seviyeye taşıma hedefiyle çalışmalara başladıklarını belirten genç teknik adam, İzmir’de verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve oyuncularına özverileri için teşekkür ettiğini dile getirdi. Tecrübeli oyuncular ile altyapıdan yetişen gençlerin harmanlandığı bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Karaaslan, ellerindeki kadro kalitesinin 2’nci Lig için yeterli olduğunu ifade etti.

Karaaslan, takımın iskeletinin sağlam olduğunu ve gençlerin 1’inci Lig’de kazandığı tecrübenin avantaj sağlayacağını vurgularken, sosyal medyada Altay’ın sahaya çıkacak bir takımının olmadığını söyleyenlerin aksine, takımın birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirtti. "Bu sezon tamamıyla hücum prensipleri ve varyasyonları gerçekleştirebilecek bir takım yaratmaya çalıştık. Taraftarımıza keyif veren, coşkulu bir futbol izleteceğiz" dedi.

"İnanmak başarmanın tamamıdır"

Karaaslan, futbolcuların özveri ve disiplinleri nedeniyle teşekkür ederken, takıma özgüven aşıladıklarını ve bu inançla başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. "İnanmak başarmanın tamamıdır" diyen genç teknik direktör, zor şartlara rağmen başarıya ulaşabileceklerini söyledi.

Altay’ın Beyaz Grup’ta yer alabileceği güce sahip olduğunu söyleyen Karaaslan, "Hedefimiz Play-Off potası çevresinde ligi götürmek. Yakaladığımız hava ile Play-Off potasında yer bulmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.