Semih İğdigül, Kitabının Gelirini Sokak Hayvanlarına Bağışladı

Oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, 34. Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nde “Ben Bir Sokak Köpeğiyim” adlı kitabını hayranları için imzaladı. Kitaptan elde edilecek tüm gelir, sokak hayvanlarının bakımı ve korunması için bağışlanacak.

Hayvan hakları mücadelesi

Semih İğdigül, 12 yıldır sahipsiz hayvanlar için Türkiye’yi dolaşan ve hayvan haklarını savunan bir aktivist olarak tanınıyor. Çeşitli şehirlerde düzenlediği etkinliklerle hayvan sevgisini çocuklara aşılamayı amaçlayan İğdigül, Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’ne katılarak kitabını imzaladı ve hayvanseverlerle bir araya geldi.

Edremit Kitap Fuarı’ndan sonra Burhaniye’de de büyük ilgi gören İğdigül, burada da sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmeye devam etti. “Ben Bir Sokak Köpeğiyim” adlı kitabının tüm gelirini sokak hayvanlarına bağışlayacağını belirten İğdigül, üç gün boyunca festivalde kalarak hayranlarıyla buluştu.

Türkiye’yi gezen bir hayvan hakları savunucusu

Mersin’den yola çıkan İğdigül, Türkiye genelindeki barınakları ziyaret ederek yerel yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdi. On iki yıldır ülkenin dört bir yanını dolaşarak hayvan haklarını savunan İğdigül, her gittiği yerde çocuklara ve gençlere hayvan sevgisini aşılamak için çaba gösteriyor. Ortaokul ve liselerde verdiği seminerlerle hayvan haklarını anlatan İğdigül, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde çocuklarla bir araya gelerek sokak hayvanlarına olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Hayvan sevgisi için mücadele ediyor

Semih İğdigül, festivallere katılarak hayvan hakları konusundaki farkındalığı artırmaya devam ediyor. Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nde yaptığı konuşmada, “Kitabımın tüm geliri sokak hayvanlarına harcanacak. Eğer bu hayvanların bir hakkı varsa, bunu tüm Türkiye’ye yayacağım,” dedi. İğdigül, ülke genelinde katılacağı kitap fuarları ve etkinliklerle hayvan sevgisini yaymayı sürdürecek.

Hayvan hakları konusunda yıllardır süren mücadelesiyle tanınan Semih İğdigül, festivale katılımıyla büyük ilgi topladı. Sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar ve hayvan sevgisini yayma çabalarıyla birçok insanın takdirini kazanan İğdigül, gelecekte de bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı.