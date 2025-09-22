3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay’da teknik direktör Ramazan Kurşunlu, deplasmanda Denizli İdmanyurdu’na 2-1 mağlup olmasının ardından görevinden istifa etti.

Maç performansı ve sonuçlar

Altay, Kurşunlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve sadece 1 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası’nda da ilk turda elenmişti.

Kurşunlu’dan açıklama

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gelinen noktada bir kan değişikliği gerektiğini düşündüğüm için bu şerefli görevi üzülerek de olsa bırakıyorum. Büyük Altay’ın eski güzel günlerine mutlaka döneceğine inancım tam. Bundan böyle tribünde bir fazlayız” ifadelerini kullandı.

Takımın geleceği

Kurşunlu, Altay’ın önümüzdeki dönemde toparlanacağına dair inancını dile getirdi. Yönetimin yeni teknik direktör arayışına hızla başlaması bekleniyor.